Во фракции Слуга народа рассматривают три сценария относительно дальнейшей судьбы нардепа Александра Дубинского.

Об этом Фактам ICTV стало известно от собственных источников во фракции.

В частности, в политической силе рассматривают вариант исключения нардепа из фракции. Или же Дубинского могут снять с должности заместителя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Также во фракции рассматривают третий вариант — поддержать Александра Дубинского.

Судьба депутата будет решаться либо путем тайного голосования, либо при помощи опроса членов фракции.

Почему Дубинского планировали исключить из фракции

Минфин США 11 января объявил о введении санкций против ряда информационных ресурсов и граждан Украины из-за вероятного вмешательства в американские выборы 2020.

В частности под санкции попал Александр Дубинский — народный депутат Украины, представляющий фракцию Слуга народа.