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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Слуга народа рассматривает три сценария для Дубинского

Во фракции Слуга народа рассматривают три сценария относительно дальнейшей судьбы нардепа Александра Дубинского.

Слуга народа рассматривает три сценария для Дубинского

Об этом Фактам ICTV стало известно от собственных источников во фракции.

В частности, в политической силе рассматривают вариант исключения нардепа из фракции. Или же Дубинского могут снять с должности заместителя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Также во фракции рассматривают третий вариант — поддержать Александра Дубинского.

Судьба депутата будет решаться либо путем тайного голосования, либо при помощи опроса членов фракции.

Почему Дубинского планировали исключить из фракции

Минфин США 11 января объявил о введении санкций против ряда информационных ресурсов и граждан Украины из-за вероятного вмешательства в американские выборы 2020.

В частности под санкции попал Александр Дубинский — народный депутат Украины, представляющий фракцию Слуга народа.

Фото: УНИАН

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