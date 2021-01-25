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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Украина и Вьетнам возобновят работу над соглашением о зоне свободной торговли

Украина и Вьетнам договорились о возобновлении работы над соглашением о зоне свободной торговли.

Украина и Вьетнам возобновят работу над соглашением о зоне свободной торговли

До конца 2021 года планируется выйти на формальный переговорный процесс. Об этом заявил торгпред Украины Тарас Качка.

Отмечается, что в 2020 году товарооборот между Украиной и Вьетнамом вырос на 22,5% и в целом составил $644,65 млн. В то же время экспорт Украины во Вьетнам вырос на 92% до $184,5 млн.

Тарас Качка отметил, что Вьетнам заинтересован в установлении прочных торговых отношений с Украиной. Кроме этого, обсуждаются промышленное и научное сотрудничество.

— Начиная с технологий в обработке кожи, производства удобрений, добычи титана, заканчивая сотрудничеством в сфере космоса и авиации. Также это промышленная кооперация и проекты по поставкам железнодорожного оборудования, грузовых автомобилей, компрессорного оборудования, самолетов и авиационного оборудования, — говорится в сообщении.

Вьетнам — четвертая крупнейшая экономика Азии с населением почти 100 млн.

Страна является одним из лидеров АСЕАН — Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Источник: Taras Kachka

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