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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

В Украине могут снова ввести “разноцветный” адаптивный карантин

Украина может снова вернуться к адаптивному карантину и зонированию по регионам, которое позволит усиливать и ослаблять меры в конкретных населенных пунктах и районах в зависимости от эпидситуации.

Коронавірус, карантин

Об этом во время брифинга 25 января сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— В течение недели мы проанализируем ситуацию в разрезе регионов. Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину, когда в зависимости от эпидситуации в конкретном регионе (действуют различные ограничения, — Ред.). Мы можем вернуться к этим вещам, — отметил Максим Степанов.

В то же время, чтобы снова ввести такие меры, нужно изучить, что происходит в каждой области.

— Нам необходимо проанализировать, насколько ситуация в одном регионе отличается от другой, — добавил министр.

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Карантин в Украине

После локдауна, который действовал в Украине с 8 по 24 января, страна вернулась к мерам, характерным для оранжевой зоны карантина.

Пока они будут действовать по 28 февраля 2021 года.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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