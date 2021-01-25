Украина может снова вернуться к адаптивному карантину и зонированию по регионам, которое позволит усиливать и ослаблять меры в конкретных населенных пунктах и районах в зависимости от эпидситуации.

Об этом во время брифинга 25 января сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— В течение недели мы проанализируем ситуацию в разрезе регионов. Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину, когда в зависимости от эпидситуации в конкретном регионе (действуют различные ограничения, — Ред.). Мы можем вернуться к этим вещам, — отметил Максим Степанов.

В то же время, чтобы снова ввести такие меры, нужно изучить, что происходит в каждой области.

— Нам необходимо проанализировать, насколько ситуация в одном регионе отличается от другой, — добавил министр.

Карантин в Украине

После локдауна, который действовал в Украине с 8 по 24 января, страна вернулась к мерам, характерным для оранжевой зоны карантина.

Пока они будут действовать по 28 февраля 2021 года.

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