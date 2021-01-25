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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Уже в следующем месяце: Зеленский анонсировал начало вакцинации

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинным мерам во время локдауна.

Володимир Зеленський

Кроме того, глава государства сообщил о введении 14 тыс. дополнительных коек в больницах — 70% из них — свободны, а более 80% обеспечены кислородом.

Также президент анонсировал начало вакцинации против Covid-19 уже в следующем месяце.

— Сегодня мы вышли из локдауна, и я хотел бы поблагодарить каждого. Вспышки инфекции не произошло, более того — выздоровели было больше, чем тех, кто заболел.

И еще одна хорошая новость — вакцинация начнется уже в феврале. Детали сможем озвучить в ближайшее время.

Готовы ли украинцы вакцинироваться

Согласно результатам социологического опроса, более 50% украинцев не хотят вакцинироваться даже бесплатно. 43% населения ответили, что готовы получить прививку на бесплатной основе.

Вакцинация в Украине

В Минздраве Украины ожидают, что легальная вакцина против коронавируса появится на коммерческом рынке ближе к лету 2021 года. Но согласно плану вакцинации населения против коронавируса, все граждане Украины должны быть вакцинированы за деньги государства.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

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