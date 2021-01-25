После завершения локдауна 24 января, Украина вернулась к ограничениям оранжевой зоны адаптивного карантина. С 25 января школы могут работать в обычном режиме.

На полное очное обучение вернулись школьники в восьми областях Украины. Одесская, Хмельницкая, Днепропетровская, Волынская, Донецкая, Черниговская, Киевская, Житомирская области и город Киев полностью перешли на привычное обучение за партой.

В других областях Украины школы практикуют смешанную форму обучения, однако есть местности, в которых преобладает очный или дистанционный формат.

В Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской и Николаевской областях учатся очно до 99% школ, а в Черновицкой, Запорожской и Кировоградской областях — до 70% школ. В Ровенской, Львовской и Закарпатской областях также преобладает очная форма обучения.

В Тернопольской области младшая школа посещает уроки в обычном режиме. В Винницкой, Херсонской и Харьковской областях, а также в Николаеве 5-8 классы практикуют смешанный формат. В Полтавской области преобладает дистанционная форма обучения.

Также в Украине школы не могут работать, если на самоизоляции находится более 50% школьников и сотрудников.

Весной в Украине не будут вводить локдаун

Весной 2021 года в Украине не будут вводить жесткий карантин из-за пандемии коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что благодаря локдауну с 8 до 24 января удалось избежать необходимости усиливать карантин весной.