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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Зеленский поручил составить план вакцинации по каждой области

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание составить подробный план вакцинации в Украине по каждому региону.

Володимир Зеленський

В нем нужно расписать четкие сроки вакцинации, количество вакцины, категории населения, которые получат прививки в первую очередь. Об этом Зеленский сказал во время селекторного совещания по противодействию коронавирусу.

— Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины. Нужно создать электронные системы записи, фиксации, мест прививок и распределения поставок.

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Также президент подчеркнул, что необходимо проанализировать ситуацию с пациентами, которые уже переболели. Это поможет определить, когда им можно делать прививки.

Готовы ли украинцы вакцинироваться

Согласно результатам социологического опроса, более 50% украинцев не хотят вакцинироваться даже бесплатно. 43% населения ответили, что готовы получить прививку на бесплатной основе.

Подробнее об отношении украинцев к вакцинации читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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