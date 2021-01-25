Зеленский и Байден легко найдут общий язык — Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден смогут легко найти общий язык.

Такое предположение в эфире одного из украинских телеканалов высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Я абсолютно убежден, что когда президент Байден поговорит и потом встретится с президентом Зеленским, они легко найдут общий язык. Обратите внимание, они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей номер один внутреннего развития является примирение различных частей общества. Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, — объяснил министр.

Также Дмитрий Кулеба добавил, что назначение послом США в Украине Кита Дейтона поставили на паузу. Новая администрация Байдена будет искать другого кандидата на должность.

20 января в США состоялась инаугурация 46-го президента Джо Байдена. Владимир Зеленский прокомментировал церемонию и заявил, что готов пригласить нового президента США в Киев.

Также он надеется, что теперь отношения между Украиной и Штатами улучшатся.

Источник: Украина 24