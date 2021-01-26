Специалисты определили самый большой вызов для работодателей на время пандемии в Украине и объяснили, как его преодолеть.

Безопасность на производстве и социальная ответственность за работников стала одними из важнейших вызовов для работодателей в период пандемии.

В Украине этот мировой тренд активно внедряют мощные промышленные предприятия.

Так, например, группа компаний Метинвест за год потратила более 30 миллионов гривен на повышение уровня безопасности и условий труда для рабочих, говорится в сюжете 5 канала.

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Журналисты выяснили, что на предприятиях группы действует специальная программа повышения комфорта для рабочих. Так, на комбинатах имени Ильича и Азовсталь отремонтированы более двух тысяч квадратных метров помещений для быта и отдыха персонала, закуплена новая техника. Кроме того, на меткомбинате имени Ильича усилили безопасность труда за счет модернизации освещения на промышленных площадках.

-Конечно, начиная, например, с элементарных средств индивидуальной защиты, или тестирования рабочих, или создания определенных карантинных условий на предприятиях — это все люди делают, это уже норма. На большинстве промышленных предприятий это норма, — рассказал журналистам Руслан Ильичев, гедиректор Федерации работодателей Украины.

И подчеркнул, что многие чиновники любят гордиться тем, что они более помогают работникам, чем работодателям. Но на самом деле нет ничего ценнее сегодня у каждого бизнеса, чем люди.

Также журналисты пообщались с экспертами отрасли. По их мнению, инвестиции бизнеса в собственное развитие, а особенно в человеческий капитал, станут драйверами экономического восстановления Украины.

-Нельзя говорить, что не вкладываются деньги в украинские предприятия. 21-й год, а особенно 22-й, по прогнозам МВФ, Всемирного банка и ведущих инвестбанков мира, будут рекордными годами роста мировой экономики. Этот процесс уже начался. Мы видим рекордный рост цен на аграрную продукцию на Чикагской бирже и на продукцию украинской металлургии на Лондонской бирже металлов,- рассказал Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook.

Он добавил, что наш экспорт вырос на 58 процентов за декабрь месяц — и это только металлургический. Это все равно поступление валютной выручки, и это рост благосостояния украинцев.

Также Факты ICTV писали о том, что Метинвест завершил крупнейший экологический проект в истории Украины.