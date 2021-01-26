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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Будет голосование: Верещук о назначении Витренко министром

На заседании фракции Слуга народа президент Украины Владимир Зеленский представил единую кандидатуру на должность вице-премьера по вопросам энергетики в лице Юрия Витренко.

Юрій Вітренко

Об этом в студии Свободы слова на телеканале ICTV заявила депутат от правящей партии Ирина Верещук.

— На этой неделе будет голосование за кандидатуру господина Витренко в парламенте на должность вице-премьера по вопросам энергетики, — отметила Верещук.

Назначение Витренко

21 декабря Кабинет министров проголосовал за назначение Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. Перед этим его также рекомендовали назначить первым вице-премьером Украины. Однако для принятия решения не хватило голосов в Верховной Раде.

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