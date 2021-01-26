В Украине важно воспитать культуру прививки. Для этого будет проводиться коммуникация с различными группами населения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

— Важно воспитать культуру вакцинации у людей, потому что сегодня по разным социологическим опросам, менее 50% готовы вакцинироваться. Но на самом деле это очень важный элемент противодействия коронавирусу, — сказал глава правительства.

Он добавил, что в Украине будут проводить коммуникацию с различными группами населения для поощрения прививок против коронавируса.

Бесплатная вакцинация

В Украине в 2021-2022 годах только 50% населения сможет вакцинироваться от Covid-19 бесплатно в рамках национального плана.

По словам Дениса Шмыгаля, вакцинация стартует в феврале. Украина вскоре получит 1 млн доз, а также 200 тыс. штук от COVAX в рамках первого этапа поставки.

Он добавил, что в Украине бесплатная вакцинация будет проходить в пять этапов.