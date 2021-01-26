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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Кто болеет и кто умирает от Covid-19 в Украине: ученые назвали средний возраст

В Национальной академии наук Украины проанализировали ситуацию с коронавирусом в Украине и назвали, какие группы населения чаще всего страдают от болезни.

Кто болеет и кто умирает от Covid-19 в Украине: ученые назвали средний возраст

Согласно отчету ученых, средний возраст госпитализированных с Covid-19 пациентов в стране в декабре и январе составлял около 60 лет. А чаще всего умирали от последствий, вызванных вирусом, в эти месяцы люди, которым около 70 лет.

— Средний возраст госпитализированных больных, а также средний возраст смерти остаются вблизи максимумов, — написали ученые в отчете.

Кроме того, приблизился к показателю 50 и средний возраст тех, кто болеет коронавирусом.

Динамику ученые продемонстрировали с помощью графика.

коронавірус в україні

Коронавирус в Украине

В декабре 2020-го и январе 2021 года в Украине улучшилась эпидситуация. В стране стали фиксировать меньше новых случаев коронавируса.

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Так, 26 января в Украине обнаружили 1 197 107 случаев болезни, суточных прирост — 2 779 человек.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: НАН Украины

Фото: Dreamstime

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