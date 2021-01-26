Бывшего мэра Ирпеня будут судить за служебную халатность в 2,7 млн грн

Бывшего мэра Ирпеня будут судить за служебную халатность на 2,7 млн грн.

Ирпенский отдел Киево-Святошинской местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении экс-мэра Ирпеня по ст. 367 (Служебная халатность) УК Украины.

По данным расследования, в июле 2017 года бывший глава города согласовал и подписал акты приемки выполненных строительных работ по капитальному ремонту дороги на одной из улиц города.

Выделенные средства из государственного бюджета в размере более 2,7 млн грн были перечислены подрядчику, однако работа не была выполнена.

Владимир Карплюк стал мэром Ирпеня в 2015 году, а сложил свои полномочия в 2018 году. В 2017 году он вошел в двадцатку самых прогрессивных мэров Украины в соответствии Рейтинга украинских мэров-инноваторов.

Кроме того, он фигурирует в делах о хищении бюджетных средств, создание преступной организации и подделку документов.

Суд над экс-министром

В декабре Офис генпрокурора сообщил, что в Киевской области будут судить экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

В феврале 2020 года во время застолья в собственном доме в одном из сел Киево-Святошинского района в бывшего чиновника возник конфликт с гостем, который перерос в драку, во время которой обвиняемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, затем выстрелил в голову.