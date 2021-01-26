Международные авиаперевозки в Украине могут полностью восстановиться с 2023 года. В 2021 году страна может выйти лишь на половину объемов авиаперевозок от 2019 года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться в прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации и страны будут открываться, если не будут возникать очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок от 2019 года, — отметил он.

По словам главы министерства, в 2020 году Украина вышла на менее трети — 28% объема перевозки пассажиров показателей 2019 года.

— Уже в 2022 году — примерно на три четверти, и тогда уже в 2023 году по таким прогнозам полностью восстановим тот объем, который был до пандемии, — отметил министр.

Криклий сказал, что ожидания и прогнозы постоянно меняются и добавил, что 2019 год был самым успешным для авиации.

Убытки авиации во время пандемии

В Международной ассоциации воздушного транспорта подсчитали, что из-за пандемии в 2020 году мировые авиакомпании понесли убытки почти на $120 млрд.

Тяжелым год выдался и для украинских авиакомпаний. МАУ пришлось сократить треть штата, а это 900 человек. Рейсов уменьшилось на 85%, а убытки оценили в $60 млн.