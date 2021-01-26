Коронавирус в Украине 26 января 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине обнаружили 1 197 107 случаев коронавируса.

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 2 779 человек: выздоровели же более 12,5 тыс. пациентов, что почти в пять раз больше суточного прироста.

Было осуществлено более 32 тыс. тестирований, это чем на выходных, однако меньше, чем в будние дни на прошлой неделе.

Среди заболевших — 95 детей и 175 медработников.

Выздоровели: за сутки — 12 538, в целом — 965 835.

Летальных случаев: за сутки — 133, всего — 22057.

Госпитализированы: за сутки — 891.

Коронавирус в Украине

Киев — 375 случаев;

Винницкая область — 53 случая;

Волынская область — 93 случая;

Днепропетровская область — 108 случаев;

Донецкая область — 46 случаев;

Житомирская область — 20 случаев;

Закарпатская область — 103 случая;

Запорожская область — 276 случаев;

Ивано-Франковская область — 255 случаев;

Киевская область — 78 случаев;

Кировоградская область — 17 случаев;

Луганская область — 56 случаев;

Львовская область — 167 случаев;

Николаевская область — 30 случаев;

Одесская область — 211 случаев;

Полтавская область — 100 случаев;

Ровенская область — 81 случай;

Сумская область — 37 случаев;

Тернопольская область — 95 случаев;

Харьковская область — 207 случаев;

Херсонская область — 37 случаев;

Хмельницкая область — 15 случаев;

Черкасская область — 122 случая;

Черновицкая область — 192 случая;

Черниговская область — 5 случаев.

Возвращение к адаптивному карантину

Жесткий карантин (локдаун) в Украине продолжался с 8 по 24 января.

По состоянию на сейчас во всех областях страны были возвращены ограничения оранжевой карантинной зоны.

Главным средством защиты, которое нужно носить во всех общественных местах, остается медицинская маска или респиратор.

Подробнее об ограничениях оранжевой зоны карантина в Украине писали Факты ICTV.