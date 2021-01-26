Прямой эфир со сторонниками так называемой ДНР: солдат ВСУ в TikTok назвал россиян братским народом

Солдат-срочник Вооруженных сил Украины в социальной сети TikTok провел видеочат, к которому присоединились сторонники так называемой ДНР.

О скандальном инциденте сообщил в Facebook бывший украинский военнослужащий, участник войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром).

По его словам, инцидент произошел в воинской части Воздушных сил ВСУ города Купянск Харьковской области, а сам солдат родом из Славгорода Днепропетровской области.

— Просто сейчас в прямом эфире солдат срочной службы сливает информацию противнику. Утром уже посмотреть будет невозможно, — написал Грамарчук.

Грамарчук отметил, что во время общения в прямом эфире солдат обнародовал запрещенную секретную информацию, а также озвучил пророссийские пропагандистские заявления, в частности, назвал россиян “братским народом”, а войну на Донбассе — “войной олигархов”.















Прямой эфир со сторонниками “ДНР”: солдат ВСУ в TikTok назвал россиян “братским народом” / 4 фотографии

Пост Грамарчука прокомментировал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что военнослужащего уже идентифицировали и сейчас разбираются с инцидентом.

— Военнослужащего идентифицировали. Разбираемся. Будет предоставлена ​​жесткая правовая оценка действиям этого “товарища”. Спасибо Александру за мониторинговую поддержку, — написал Игнат.

Боевики в Донбассе семь раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения.

У населенного пункта Хутор Вольный российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: Александр Гром