Прямой эфир со сторонниками так называемой ДНР: солдат ВСУ в TikTok назвал россиян братским народом

Солдат-срочник Вооруженных сил Украины в социальной сети TikTok провел видеочат, к которому присоединились сторонники так называемой ДНР.
О скандальном инциденте сообщил в Facebook бывший украинский военнослужащий, участник войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром).
По его словам, инцидент произошел в воинской части Воздушных сил ВСУ города Купянск Харьковской области, а сам солдат родом из Славгорода Днепропетровской области.
— Просто сейчас в прямом эфире солдат срочной службы сливает информацию противнику. Утром уже посмотреть будет невозможно, — написал Грамарчук.
Грамарчук отметил, что во время общения в прямом эфире солдат обнародовал запрещенную секретную информацию, а также озвучил пророссийские пропагандистские заявления, в частности, назвал россиян “братским народом”, а войну на Донбассе — “войной олигархов”.
Пост Грамарчука прокомментировал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что военнослужащего уже идентифицировали и сейчас разбираются с инцидентом.
— Военнослужащего идентифицировали. Разбираемся. Будет предоставлена жесткая правовая оценка действиям этого “товарища”. Спасибо Александру за мониторинговую поддержку, — написал Игнат.
Боевики в Донбассе семь раз нарушили режим тишины
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения.
У населенного пункта Хутор Вольный российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Источник: Александр Гром