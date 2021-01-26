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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Рада разрешила пустить в Украину иностранные войска для учений

Верховная Рада 26 января принял закон, который позволяет проводить многонациональные военные учения на территории Украины в 2021 году.

Рада разрешила пустить в Украину иностранные войска для учений

Проект закона №4499 поддержали 325 народных депутатов.

Речь идет о семи запланированных военных учений с вооруженными силами США, Великобритании, Румынии и Польши.

Закон Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях также предусматривает финансирование расходов на их подготовку и проведение в размере 38 559,44 тыс. гривен.

Перечень военных учений в Украине:

  1. Репид Трайдент — 2021 Украина — США.
  2. Козак Мейс — 2021. Украина — Великобритания.
  3. Си Бриз — 2021 Украина — США.
  4. Риверайна — 2021. Украина — Румыния.
  5. Вориер Вотчер — 2021. Украина — Великобритания.
  6. Три Меча — 2021. Украина — Польша.
  7. Сильвер Сэйбер — 2021. Украина — Польша.

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