Рада разрешила пустить в Украину иностранные войска для учений

Верховная Рада 26 января принял закон, который позволяет проводить многонациональные военные учения на территории Украины в 2021 году.

Проект закона №4499 поддержали 325 народных депутатов.

Речь идет о семи запланированных военных учений с вооруженными силами США, Великобритании, Румынии и Польши.

Закон Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях также предусматривает финансирование расходов на их подготовку и проведение в размере 38 559,44 тыс. гривен.

Перечень военных учений в Украине:

Репид Трайдент — 2021 Украина — США. Козак Мейс — 2021. Украина — Великобритания. Си Бриз — 2021 Украина — США. Риверайна — 2021. Украина — Румыния. Вориер Вотчер — 2021. Украина — Великобритания. Три Меча — 2021. Украина — Польша. Сильвер Сэйбер — 2021. Украина — Польша.