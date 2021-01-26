Рада разрешила пустить в Украину иностранные войска для учений

Верховная Рада 26 января принял закон, который позволяет проводить многонациональные военные учения на территории Украины в 2021 году.
Проект закона №4499 поддержали 325 народных депутатов.
Речь идет о семи запланированных военных учений с вооруженными силами США, Великобритании, Румынии и Польши.
Закон Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях также предусматривает финансирование расходов на их подготовку и проведение в размере 38 559,44 тыс. гривен.
Перечень военных учений в Украине:
- Репид Трайдент — 2021 Украина — США.
- Козак Мейс — 2021. Украина — Великобритания.
- Си Бриз — 2021 Украина — США.
- Риверайна — 2021. Украина — Румыния.
- Вориер Вотчер — 2021. Украина — Великобритания.
- Три Меча — 2021. Украина — Польша.
- Сильвер Сэйбер — 2021. Украина — Польша.
.#Рада9 прийняла Закон «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 р. для участі у багатонаціональних навчаннях» ▶️https://t.co/oQukswn1am pic.twitter.com/trwGLIiUIm
— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) January 26, 2021