Парламент принял закон о народовластии через всеукраинский референдум. За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов.
Принятый президентский законопроект №3612 подробно определяет:
- все процедуры, правовой статус, проведение референдумов;
- статус, права, обязанности, требования ко всем субъектам организации референдума.
Также принятый законопроект определяет виды референдумов. Их могут проводить для утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины и решения вопроса общегосударственного значения.
Кроме того, проведение референдума может касаться изменения территории Украины и прекращения действия закона Украины или отдельных его положений.
Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, которые:
- Противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным прежде всего Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней.
- Отменяют или ограничивают конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации.
- Направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.
- Вопросы налогов, бюджета, амнистии.
- Отнесенные Конституцией Украины и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Но он не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.
Законопрект о референдуме внес в июне прошлого года на рассмотрение Рады президент Владимир Зеленский. Тогда же его поддержали в первом чтении.
Принятие закона о народовластии было одним из пунктов президентской программы Владимира Зеленского.