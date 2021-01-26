PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Рада приняла президентский закон о референдуме

Парламент принял закон о народовластии через всеукраинский референдум. За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов.

Рада приняла президентский закон о референдуме

Принятый президентский законопроект №3612 подробно определяет:

  • все процедуры, правовой статус, проведение референдумов;
  • статус, права, обязанности, требования ко всем субъектам организации референдума.

Также принятый законопроект определяет виды референдумов. Их могут проводить для утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины и решения вопроса общегосударственного значения.

Кроме того, проведение референдума может касаться изменения территории Украины и прекращения действия закона Украины или отдельных его положений.

Читайте
Законопроект президента Владимира Зеленского о народовластии - (ДОКУМЕНТ)

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, которые:

  1. Противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным прежде всего Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней.
  2. Отменяют или ограничивают конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации.
  3. Направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.
  4. Вопросы налогов, бюджета, амнистии.
  5. Отнесенные Конституцией Украины и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Но он не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Законопрект о референдуме внес в июне прошлого года на рассмотрение Рады президент Владимир Зеленский. Тогда же его поддержали в первом чтении.

Принятие закона о народовластии было одним из пунктов президентской программы Владимира Зеленского.

Источник: Верховная Рада

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх