Парламент принял закон о народовластии через всеукраинский референдум. За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов.

Принятый президентский законопроект №3612 подробно определяет:

все процедуры, правовой статус, проведение референдумов;

статус, права, обязанности, требования ко всем субъектам организации референдума.

Также принятый законопроект определяет виды референдумов. Их могут проводить для утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины и решения вопроса общегосударственного значения.

Кроме того, проведение референдума может касаться изменения территории Украины и прекращения действия закона Украины или отдельных его положений.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, которые:

Противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным прежде всего Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней. Отменяют или ограничивают конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации. Направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды. Вопросы налогов, бюджета, амнистии. Отнесенные Конституцией Украины и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Но он не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Законопрект о референдуме внес в июне прошлого года на рассмотрение Рады президент Владимир Зеленский. Тогда же его поддержали в первом чтении.

Принятие закона о народовластии было одним из пунктов президентской программы Владимира Зеленского.