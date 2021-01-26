Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об избрании народного депутата Ярослава Железняка главой парламентской фракции Голос.

Об этом спикер сообщил на заседании парламента 26 января.

Кроме того, Разумков представил нового заместителя председателя фракции Голос.

Им стал народный депутат Роман Костенко.

Изменение руководства во фракции Голос

Об избрании Ярослава Железняка лидером парламентской фракции Голос стало известно еще в конце декабря 2020 года.

Об этом сообщил сам нардеп в своем Telegram-канале. На этой посту он сменил Сергея Рахманина, который должен был уйти для того, чтобы сосредоточиться на работе в рамках Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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