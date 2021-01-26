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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Потребителям с электроотоплением выплатят денежные компенсации — Шмыгаль

Потребители, которые пользуются электроотоплением, будут получать монетизированные компенсации.

Потребителям с электроотоплением выплатят денежные компенсации — Шмыгаль

Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что соответствующее решение будет принято на одном из ближайших заседаний Кабмина.

— На ближайших заседаниях Кабмина будет принято решение о компенсации домохозяйствам, в которых установлено электроотопление. То есть люди, которые имеют электроотопление, будут получать монетизированные компенсации. Государство их не оставит. Договоренности будут сохранены, — заверил он.

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Кроме того, Денис Шмыгаль отметил, что сейчас правительство вместе с парламентским комитетом и газораспределительными компаниями работает над тем, чтобы потребители могли рассчитывать тариф.

Его планируют установить на год по умолчанию.

Накануне премьер сообщил, что правительство подготовило и реализует восемь шагов, чтобы уменьшить тарифы для населения.

Так, Кабмин уже установил предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Кроме того, тариф на распределение газа для 14 облгазов уменьшили до 30%.

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