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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

В Киеве достроят 11 тыс. квартир вкладчиков банка Аркада

В Киеве достроят 11 тыс. незавершенных квартир вкладчиков банка Аркада.

В Киеве достроят 11 тыс. квартир вкладчиков банка Аркада

Начнутся работы после того, как компания-застройщик Столица, Киевская городская государственная администрация и МВД подпишут меморандум. Состояться это должно до 5 февраля.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отмечает, что сейчас в министерстве думают над финансированием объектов незавершенного жилищного строительства.

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– Такие проекты подходят нам по цене и расположению, поэтому в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное жилье по лизинговой программе МВД, – говорит Геращенко.

В ближайшее время заместитель министра МВД встретится с пострадавшими инвесторами харьковских жилых комплексов Новый дом на Ньютона и Ковчег.

Аудит недостроев Аркады

В августе мэр Киева Виталий Кличко поручил Киевгорстрою провести аудит недостроев Аркады – жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах.

По результатам проверки инвесторам должны были предложить алгоритм завершения строительства ЖК.

Источник: МВД

Фото: Depositphotos

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