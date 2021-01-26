Хватит всем желающим: Шмыгаль о бесплатной вакцине против Covid-19

В Украине в 2021-2022 годах только 50% населения сможет вакцинироваться от Covid-19 бесплатно в рамках национального плана.

Об этом во время Свободы слова на телеканале ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, вакцинация стартует в феврале. Украина вскоре получит 1 млн доз, а также 200 тыс. штук от COVAX в рамках первой поставки.

— Вакцины хватит всем желающим. У нас контрактов на более 30 млн доз. Поэтому все очереди на вакцинацию в соответствии с национальным планом, будут соблюдены. Вся инфраструктура подготовлена. В Украине будут работать 500 мобильных бригад и 4 тыс. пунктов для вакцинации, — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что в Украине бесплатная вакцинация будет проходить в пять этапов.

— У нас есть возможность вакцинировать всех людей, которые подпадают под эти этапы. Однако это будет добровольное дело. Кроме этого, будет возможность вакцинироваться платно в тех компаниях, которые завезут вакцину. До этого дойдут все страны. Параллельно с бесплатной будет функционировать вакцинация на коммерческой основе. Это также не запрещено, когда вакцина сертифицирована и лицензирована в стране, — отметил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что бесплатно вакцину смогут получить всех желающие, согласно нацплану. Он предусматривает вакцинацию 50% населения за 2021-2022 года.

Когда в Украине можно будет купить вакцину от коронавируса

В Минздраве Украины также прогнозируют, что граждане смогут самостоятельно прививаться от коронавируса, однако за свой счет.

Легальная вакцина против коронавируса появится на коммерческом рынке ближе к лету 2021 года.