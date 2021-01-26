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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Какие вакцины от Covid-19 может получить Украина в рамках COVAX

Украина может получить вакцины против коронавируса в рамках инициативы COVAX от тех производителей, с которыми представители глобального фонда уже заключили соглашения.

Вакцинація

Об этом во время выступления в Верховной Раде 26 января сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

— Возможными кандидатами являются те вакцины, с которыми у COVAX есть предварительно подписанные соглашения о поставках и производстве. Это — Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Novavax, Sanofi, — отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, Украина уже гарантированно получит партию вакцин от Pfizer и BioNTech в рамках сотрудничества с фондом.

Вакцинация в Украине

Пока в мире активно продолжается процесс вакцинации против коронавируса, Украина только готовится к прививанию населения.

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Первые партии вакцины страна ожидает уже в феврале.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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