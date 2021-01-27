Экс-заместителю главы СБУ Нескоромному объявили о подозрении

Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему первому заместителю главы ведомства Дмитрию Нескоромного в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Подозрение вручили родным, а самого Нескоромного разыскивают для допроса, как подозреваемого, и должны вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

По данным следствия, Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком организовывали убийство начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

Среди доказательств, подтверждающих это, — видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

Фигуранты дела разработали детальный план убийства. Для его выполнения Расюк протяжении октября 2020 — январе 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Наумовым.

Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями.

Что случилось

В пятницу, 22 января, в Киеве задержали группировку сотрудников СБУ, причастных к планированию заказного убийства.

Группировка планировала убийство начальника внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова.

Задержанный Андрей Расюк — полковник спецподразделения СБУ Альфа, который, по словам Бутусова, должен был передать деньги за убийство генерала.

Дмитрий Нескромный — полковник, бывший заместитель председателя СБУ, который и является предполагаемым заказчиком убийства Наумова.

Убийства не произошло. СБУ предупредила покушение и арестовала обоих. Им грозит пожизненное.