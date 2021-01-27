В адрес посольства Венгрии в Украине пришло письмо с угрозами. В нем говорится о запланированном визите министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отправители назвали себя патриотами Украины и пообещали, что прибегнут к жестким действиям и кровопролитии в случае приезда дипломата. Неизвестные указали, что устали от того, что соседнее государство отбирает украинские земли.

Со своей стороны Кулеба назвал это дешевыми провокациями. Он сообщил, что делом уже занимаются правоохранители.

Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози «патріоті Украині» (мова оригіналу) ????????‍♂️ Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові «Україна» не пояснити. pic.twitter.com/h6TAvd9rk4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021

Конфликт Украины и Венгрии

Визит главы МИД Венгрии в Украину запланирован на 27 января. Стороны спланировали встречу, чтобы урегулировать конфликт в отношениях между государствами.

Напряженные отношения стали следствием вмешательства венгерских официальных лиц в местные выборы в Украине. Кроме того, Служба безопасности неоднократно разоблачала намерения некоторых жителей Закарпатской области стать частью соседнего государства.