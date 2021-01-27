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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Готовьтесь к большой крови: посольству Венгрии поступили угрозы по визиту Сийярто

В адрес посольства Венгрии в Украине пришло письмо с угрозами. В нем говорится о запланированном визите министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Готовьтесь к большой крови: посольству Венгрии поступили угрозы по визиту Сийярто

Отправители назвали себя патриотами Украины и пообещали, что прибегнут к жестким действиям и кровопролитии в случае приезда дипломата. Неизвестные указали, что устали от того, что соседнее государство отбирает украинские земли.

Со своей стороны Кулеба назвал это дешевыми провокациями. Он сообщил, что делом уже занимаются правоохранители.

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Конфликт Украины и Венгрии

Визит главы МИД Венгрии в Украину запланирован на 27 января. Стороны спланировали встречу, чтобы урегулировать конфликт в отношениях между государствами.

Напряженные отношения стали следствием вмешательства венгерских официальных лиц в местные выборы в Украине. Кроме того, Служба безопасности неоднократно разоблачала намерения некоторых жителей Закарпатской области стать частью соседнего государства.

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