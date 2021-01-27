Когда весенние каникулы 2021 в Украине

В Украине весенние каникулы в 2021 году продлятся с 22 по 28 марта.

Кроме каникул, для учеников будут дополнительные выходные весной.

В частности, выходным днем будет 8 марта — Международный женский день. В 2021 году этот день приходится на понедельник. В целом школьники на каникулах будут отдыхать одну неделю и будут иметь один дополнительный выходной в марте.

Второй семестр учебного года 2020-2021 начался 11 января, а завершится — 28 мая 2021 года.

Сейчас в зависимости от эпидемической ситуации, отопления, погодных условий, региональных особенностей и других факторов учебное заведение может по своему усмотрению изменять даты начала и окончания каникул, а также назначать дополнительные каникулы или карантин.

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Обучение в школах

На территории Украины начал действовать адаптивный карантин с разделением на карантинные зоны. Поэтому пренебрежение мерами безопасности может вновь привести к дистанционному обучению в школах.

Если на самоизоляции находятся более 50% учащихся или работников учебного заведения и есть превышение эпидемического порога заболевания на грипп и ОРВИ, такие школы будут закрывать на вынужденный карантин.