Минфин выступает за снижение ставки НДС для сельскохозяйственной продукции

Министерство финансов Украины выступает за снижение ставки НДС для сельскохозяйственной продукции — с 20 до 14%. Соответствующий законопроект был направлен на подпись президенту.

Это один из первых случаев, когда снижение ставки НДС активно поддерживается и Министерством финансов, и Государственной налоговой службой Украины.

— Таким образом, уменьшение суммы НДС, которую мошенники надеются получить в виде возмещения из бюджета, сделает “крутки” с сельскохозяйственной продукцией неэффективными и неинтересными, а аграрный рынок — прозрачным и прогнозируемым, — объясняют в министерстве.

В то же время, внедряя такой инструмент борьбы, государство не потеряет поступлений в бюджет, поскольку все сельскохозяйственные товары, на операции с которыми снижается ставка НДС, являются товарами промежуточного потребления (сырьем), которые практически не реализуются конечному потребителю.

Такие товары используются перерабатывающей промышленностью для производства других товаров уже конечного потребления, на операции с которыми ставка НДС остается 20%.

То есть, НДС будет уплачен в бюджет в полной мере, но с одноразовой задержкой в ​​2-3 месяца, в течение которых сырье превратится в продукты конечного потребления.

В случае экспорта сырья, значительно уменьшится бюджетное возмещение НДС по таким операциям на сумму около 13 млрд грн в год за счет прекращения скруток с сельскохозяйственной продукцией.

17 декабря 2020 года Верховная Рада приняла соответствующий законопроект.