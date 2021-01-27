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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Минфин выступает за снижение ставки НДС для сельскохозяйственной продукции

Министерство финансов Украины выступает за снижение ставки НДС для сельскохозяйственной продукции — с 20 до 14%. Соответствующий законопроект был направлен на подпись президенту.

Минфин выступает за снижение ставки НДС для сельскохозяйственной продукции

Это один из первых случаев, когда снижение ставки НДС активно поддерживается и Министерством финансов, и Государственной налоговой службой Украины.

— Таким образом, уменьшение суммы НДС, которую мошенники надеются получить в виде возмещения из бюджета, сделает “крутки” с сельскохозяйственной продукцией неэффективными и неинтересными, а аграрный рынок — прозрачным и прогнозируемым, — объясняют в министерстве.

В то же время, внедряя такой инструмент борьбы, государство не потеряет поступлений в бюджет, поскольку все сельскохозяйственные товары, на операции с которыми снижается ставка НДС, являются товарами промежуточного потребления (сырьем), которые практически не реализуются конечному потребителю.

Минфин выступает за снижение ставки НДС для сельскохозяйственной продукции

Такие товары используются перерабатывающей промышленностью для производства других товаров уже конечного потребления, на операции с которыми ставка НДС остается 20%.

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То есть, НДС будет уплачен в бюджет в полной мере, но с одноразовой задержкой в ​​2-3 месяца, в течение которых сырье превратится в продукты конечного потребления.

В случае экспорта сырья, значительно уменьшится бюджетное возмещение НДС по таким операциям на сумму около 13 млрд грн в год за счет прекращения скруток с сельскохозяйственной продукцией.

17 декабря 2020 года Верховная Рада приняла соответствующий законопроект.

Источник: Минфин

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