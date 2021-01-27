Президент Украины открыл инсталляцию Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

27 января в Киеве состоялась церемония открытия инсталляции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста с участием Президента Украины Владимира Зеленского и первых лиц государства.
Инсталляция Взгляд в прошлое авторства украинской художницы и архитектора Анны Камышан была представлена Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр.
Президент Украины отметил, что День памяти жертв Холокоста важен как для истории нашей страны, которая во времена нацистской оккупации пережила трагедию Бабьего Яра, так и для всего мира.
-Мы чтим сегодня всех жертв Холокоста, жертв трагедии Бабьего Яра, всех жертв Шоа, – сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что именно в этот день в 1945 году бойцы 1-го Украинского фронта начали освобождение концлагеря Аушвиц.
-Поэтому мы сегодня чествуем и тех, кто сохранил жизнь многих евреев. Они по праву носят столь высокое звание – звание Праведников народов мира, – отметил Президент.
По словам Главы государства, инсталляция, которая открывается на проспекте Победы в столице, важна тем, что дает возможность заглянуть в ужасное прошлое, которое мы не имеем права забыть.
-Мы должны помнить, что не замечать диктатуру, не замечать нацизм, не замечать такого отношения к человечеству, к народу, к традициям просто невозможно. Поэтому помним и замечаем. Вечная память всем жертвам Холокоста, – сказал Владимир Зеленский.
В церемонии через видеообращение также приняли участие мировые лидеры, в частности, президент Израиля Реувен Ривлин, глава Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, правозащитник, политзаключенный Советского Союза Натан Щаранский и Джон Розен, председатель Американского еврейского конгресса, глава Американского совета мирового еврейства.
Принял участие в церемонии также Борис Забарко, член Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, председатель ОО Ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей.
Президент Израиля поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского и Натана Щаранского, председателя Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, за вклад в памятование трагедии.
-Жестокого и более концентрированного случая массового убийства, чем в Бабьем Яру, не было. 33771 еврея, в том числе младенцев, женщин, стариков, было замучено в течение двух дней в урочище смерти Бабий Яр. Эта земля в пригороде Киева, столицы Украины, молча плакала, – отметил Реувен Ривлин.
Он добавил, что никогда в истории Европы не было такой масштабной операции по уничтожению за столь короткое время. Мы не имеем права участвовать в грехе забвения, игнорировании и отречении.
-Хочу поблагодарить всех, кто стоит на страже памяти и делает все возможное, чтобы избежать забвения этой страницы истории. Пусть память о наших братьях и сестрах, погибших в Бабьем Яру и в других городах массового истребления, навсегда останется в наших сердцах,- подытожил Реувен Ривлин.
Инсталляция открыта на проспекте Победы, 10, возле Министерства образования и науки Украины. Ее составляют два каменных валуна природной обработки, между камней лежит дерево. В каменные стелы вмонтированы монокуляры с фотографиями. Они принадлежат немецкому военному фотографу-пропагандисту Йоханнесу Хеле, который осенью 1941 года сделал серию цветных снимков в оккупированном Киеве.
Среди них – самые известные фото Бабьего Яра, сделанные сразу после массового расстрела почти 33771 еврея 29-30 сентября. Эти кадры являются важными документами и свидетельствами ужасного преступления, которое нацисты совершили в Бабьем Яру. Фотографии, представленные в инсталляции на проспекте Победы, были сделаны Йоханнесом Хеле во время прогулки по оккупированному Киеву именно на этом месте.
Здесь он сделал две фотографии – одна напротив другой. Заглянув во вмурованные в камни объективы, можно увидеть то, что увидел и зафиксировал здесь фотограф почти 80 лет назад: тела двух неизвестных людей, убитых в трагические дни после расстрелов в Бабьем Яру, в начале нацистской оккупации города.
-Важно, чтобы в Киеве появились объекты, которые смогут выводить человека из состояния повседневной суеты и помогать думать о собственной жизни в другом контексте. В нашем конкретном случае – через взгляд в прошлое и попытку найти взаимосвязи между собой сегодняшним и событиями, которые происходили много лет назад, – рассказывает автор проекта, художница и архитектор Анна Камышан.
Она отмечает, что ее дедушке, единственному из семьи, удалось выжить в Холокосте. Все остальные были убиты в Харькове, в Дробицком Яру в 1941 году. Вся жизнь, которая у него была до 11 лет, исчезла, была стерта. Эту хрупкость бытия важно понимать и нам сегодня.
-Цель этой инсталляции – посреди оживленной улицы хотя бы на мгновение остановить человека, который постоянно спешит по своим делам, дать ему возможность заглянуть в прошлое и почувствовать ценность и хрупкость настоящего,- говорит Анна Камышан.
По словам Анны Камышан, в еврейской традиции дерево со сломанными ветвями является символом прерванной жизни. Часто на еврейских кладбищах ставят мацевы в виде срубленных деревьев. Для инсталляции была использована верхняя часть дерева, лишенная корней, что символизирует разрушенную связь с родом, историей.
27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Вследствие Холокоста во время Второй мировой войны погибло около 6 млн евреев, из них 1,5 млн были убиты только на территории современной Украины.
Ужасным символом Холокоста в нашей стране стал Бабий Яр, где всего за два дня были убиты 33771 еврей, а за два года оккупации здесь погибло в общей сложности до 100 тысяч человек – евреев, ромов, а также украинцев, представителей других национальностей и социальных групп.
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