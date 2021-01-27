Президент Украины открыл инсталляцию Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

27 января в Киеве состоялась церемония открытия инсталляции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста с участием Президента Украины Владимира Зеленского и первых лиц государства.

Инсталляция Взгляд в прошлое авторства украинской художницы и архитектора Анны Камышан была представлена ​​Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр.

Президент Украины отметил, что День памяти жертв Холокоста важен как для истории нашей страны, которая во времена нацистской оккупации пережила трагедию Бабьего Яра, так и для всего мира.

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-Мы чтим сегодня всех жертв Холокоста, жертв трагедии Бабьего Яра, всех жертв Шоа, – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что именно в этот день в 1945 году бойцы 1-го Украинского фронта начали освобождение концлагеря Аушвиц.

-Поэтому мы сегодня чествуем и тех, кто сохранил жизнь многих евреев. Они по праву носят столь высокое звание – звание Праведников народов мира, – отметил Президент.

По словам Главы государства, инсталляция, которая открывается на проспекте Победы в столице, важна тем, что дает возможность заглянуть в ужасное прошлое, которое мы не имеем права забыть.

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-Мы должны помнить, что не замечать диктатуру, не замечать нацизм, не замечать такого отношения к человечеству, к народу, к традициям просто невозможно. Поэтому помним и замечаем. Вечная память всем жертвам Холокоста, – сказал Владимир Зеленский.

В церемонии через видеообращение также приняли участие мировые лидеры, в частности, президент Израиля Реувен Ривлин, глава Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, правозащитник, политзаключенный Советского Союза Натан Щаранский и Джон Розен, председатель Американского еврейского конгресса, глава Американского совета мирового еврейства.

Принял участие в церемонии также Борис Забарко, член Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, председатель ОО Ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей.

Президент Израиля поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского и Натана Щаранского, председателя Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, за вклад в памятование трагедии.

-Жестокого и более концентрированного случая массового убийства, чем в Бабьем Яру, не было. 33771 еврея, в том числе младенцев, женщин, стариков, было замучено в течение двух дней в урочище смерти Бабий Яр. Эта земля в пригороде Киева, столицы Украины, молча плакала, – отметил Реувен Ривлин.

Он добавил, что никогда в истории Европы не было такой масштабной операции по уничтожению за столь короткое время. Мы не имеем права участвовать в грехе забвения, игнорировании и отречении.

-Хочу поблагодарить всех, кто стоит на страже памяти и делает все возможное, чтобы избежать забвения этой страницы истории. Пусть память о наших братьях и сестрах, погибших в Бабьем Яру и в других городах массового истребления, навсегда останется в наших сердцах,- подытожил Реувен Ривлин.

Инсталляция открыта на проспекте Победы, 10, возле Министерства образования и науки Украины. Ее составляют два каменных валуна природной обработки, между камней лежит дерево. В каменные стелы вмонтированы монокуляры с фотографиями. Они принадлежат немецкому военному фотографу-пропагандисту Йоханнесу Хеле, который осенью 1941 года сделал серию цветных снимков в оккупированном Киеве.

Среди них – самые известные фото Бабьего Яра, сделанные сразу после массового расстрела почти 33771 еврея 29-30 сентября. Эти кадры являются важными документами и свидетельствами ужасного преступления, которое нацисты совершили в Бабьем Яру. Фотографии, представленные в инсталляции на проспекте Победы, были сделаны Йоханнесом Хеле во время прогулки по оккупированному Киеву именно на этом месте.

Здесь он сделал две фотографии – одна напротив другой. Заглянув во вмурованные в камни объективы, можно увидеть то, что увидел и зафиксировал здесь фотограф почти 80 лет назад: тела двух неизвестных людей, убитых в трагические дни после расстрелов в Бабьем Яру, в начале нацистской оккупации города.