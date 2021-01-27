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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Прямо перед вылетом: в аэропорту Борисполь теперь можно сдать тест на коронавирус

В Международном аэропорту Борисполь пассажиры могут непосредственно перед вылетом пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Прямо перед вылетом: в аэропорту Борисполь теперь можно сдать тест на коронавирус

— С сегодняшнего дня пассажиры Международного аэропорта Борисполь могут непосредственно перед вылетом пройти экспресс-тестирование на втором этаже терминала D, — сообщили в компании.

После теста пассажиры получают сертификат с результатом не только на украинском, но и на английском языках.

Сдать ПЦР-тест может каждый пассажир. Тест можно сделать по возвращении из стран красной зоны и прекратить самоизоляцию.

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Стоимость услуг определяется каждой лабораторией самостоятельно. Есть предложения от 890 грн до 1 400 грн.

Тестирование осуществляют медицинские лаборатории ADONIS, Эскулаб, МедЛаб, ИММД, UNIVERSUM.CLINIC.

Дополнительно организовано услугу по проведению экспресс-тестирования для определения антигена SARS-CoV-2, время проведения тестирования — до 20 мин., стоимость услуги каждая лаборатория определяет индивидуально от 700 грн. до 800 грн.

В США начали действовать новые требования для въезда иностранцев во время пандемии. Правила касаются всех туристов, которые в ближайшее время планируют полет в США, независимо от гражданства.

Детальное объяснение новых требований для въезда иностранных пассажиров, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Международный аэропорт Борисполь

Фото: Dreamstime

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