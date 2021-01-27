Прямо перед вылетом: в аэропорту Борисполь теперь можно сдать тест на коронавирус

В Международном аэропорту Борисполь пассажиры могут непосредственно перед вылетом пройти экспресс-тестирование на коронавирус.
— С сегодняшнего дня пассажиры Международного аэропорта Борисполь могут непосредственно перед вылетом пройти экспресс-тестирование на втором этаже терминала D, — сообщили в компании.
После теста пассажиры получают сертификат с результатом не только на украинском, но и на английском языках.
Сдать ПЦР-тест может каждый пассажир. Тест можно сделать по возвращении из стран красной зоны и прекратить самоизоляцию.
Стоимость услуг определяется каждой лабораторией самостоятельно. Есть предложения от 890 грн до 1 400 грн.
Тестирование осуществляют медицинские лаборатории ADONIS, Эскулаб, МедЛаб, ИММД, UNIVERSUM.CLINIC.
Дополнительно организовано услугу по проведению экспресс-тестирования для определения антигена SARS-CoV-2, время проведения тестирования — до 20 мин., стоимость услуги каждая лаборатория определяет индивидуально от 700 грн. до 800 грн.
В США начали действовать новые требования для въезда иностранцев во время пандемии. Правила касаются всех туристов, которые в ближайшее время планируют полет в США, независимо от гражданства.
Детальное объяснение новых требований для въезда иностранных пассажиров, читайте на сайте Факты ICTV.
Источник: Международный аэропорт Борисполь