В проекте Генплана Киева прописали шаги для улучшения экологической ситуации

В проекте Генерального плана Киева предусмотрено, что на многих предприятиях, которые вредят окружающей среде, будет проведена реконструкция и модернизация. Или частичное вынесение цехов за пределы столицы.

Об этом говорится на странице Генерального плана Киева в Facebook.

Проектом Генплана столицы предусмотрены следующие улучшения экологической ситуации в городе:

ДСП Киевский ГМСК ДК УкрГО Радон- перебазирования пункта захоронения радиоактивных отходов с участка по ул. Коммунальной, 1 к пункту Вектор на территории 30-километровой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС;

ПАО Фармак — вынос вредного производства, внедрение экологобезопасных технологий;

Киев, ул. Пироговский путь Полигон №6 (строительных отходов) ОАО Киевспецтранс — техническое переоснащение, реконструкция, санация территории;

КП Автодорсервис — ликвидация предприятия, создание на рекультивированных территориях новых производств IV-V класса.

государственное научно-производственное предприятие Запад — санация территории;

завод Энергия КП Киевтеплоэнерго- модернизация завода с установлением современной высокотехнологичной системы химической очистки дымовых газов.

Эти изменения (перечень не является исчерпывающим) безусловно положительно повлияют на жизнь города, улучшат его экологическое состояние, улучшат условия жизни, вынесут с территории города потенциально опасное производство, освободят сотни гектаров территории от загрязнений, — отмечается в заметке.