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Факты / Украина / Общество
Каріна Зуєва |

В проекте Генплана Киева прописали шаги для улучшения экологической ситуации

В проекте Генерального плана Киева предусмотрено, что на многих предприятиях, которые вредят окружающей среде, будет проведена реконструкция и модернизация. Или частичное вынесение цехов за пределы столицы.

В проекте Генплана Киева прописали шаги для улучшения экологической ситуации

Об этом говорится на странице Генерального плана Киева в Facebook.

Проектом Генплана столицы предусмотрены следующие улучшения экологической ситуации в городе:

  • ДСП Киевский ГМСК ДК УкрГО Радон- перебазирования пункта захоронения радиоактивных отходов с участка по ул. Коммунальной, 1 к пункту Вектор на территории 30-километровой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС;
  • ПАО Фармак — вынос вредного производства, внедрение экологобезопасных технологий;
  • Киев, ул. Пироговский путь Полигон №6 (строительных отходов) ОАО Киевспецтранс — техническое переоснащение, реконструкция, санация территории;
  • КП Автодорсервис — ликвидация предприятия, создание на рекультивированных территориях новых производств IV-V класса.
  • государственное научно-производственное предприятие Запад — санация территории;
  • завод Энергия КП Киевтеплоэнерго- модернизация завода с установлением современной высокотехнологичной системы химической очистки дымовых газов.

Эти изменения (перечень не является исчерпывающим) безусловно положительно повлияют на жизнь города, улучшат его экологическое состояние, улучшат условия жизни, вынесут с территории города потенциально опасное производство, освободят сотни гектаров территории от загрязнений, — отмечается в заметке.

В Украине начинают мониторинг за выбросами парниковых газов

С 1 января 2021 в Украине вступил в силу Закон Украины Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов.

Внедрение системы МОВ позволит обеспечить в стране торговлю квотами на парниковые выбросы.

Закон позволит получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок.

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