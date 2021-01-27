Украина получила от международного фонда ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики коронавируса.

Об этом во время брифинга 27 января сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Мы получили от ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики Covid-19, все они производства Великобритании, — отметил Максим Степанов.

По его словам, сейчас медицинское оборудование находится в ГП Укрвакцина. В ведомстве планируют распределить его между украинскими лабораторными центрами.

Тест на коронавирус

В Минздраве Украины рассказали, в каких странах закупали тесты на коронавирус.

Оборудование для диагностики приобрели в Китае, США, Германии, Великобритании, Франции, Канаде. В то же время Россия почти не поставляла Украине тесты.

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