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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине 3,7 тыс. случаев коронавируса в сутки, количество госпитализаций резко выросло

По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине обнаружили 1 200 883 случая коронавируса.

В Украине 3,7 тыс. случаев коронавируса в сутки, количество госпитализаций резко выросло

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 3 776 человек, из которых госпитализировали — 2 430.

Выздоровели же за вчера более 14,2 тыс. пациентов, летальных случаев — 145.

За прошедшие сутки было совершено более 47,1 тыс. тестирований.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели — 965 835;
  • летальных случаев — 22 202.

Коронавирус в Украине

  • Киев — 437 случаев;
  • Винницкая область — 158 случаев;
  • Волынская область — 76 случаев;
  • Днепропетровская область — 188 случаев;
  • Донецкая область — 143 случая;
  • Житомирская область — 107 случаев;
  • Закарпатская область — 86 случаев;
  • Запорожская область — 204 случая;
  • Ивано-Франковская область — 167 случаев;
  • Киевская область — 276 случаев;
  • Кировоградская область — 48 случаев;
  • Луганская область — 49 случаев;
  • Львовская область — 221 случай;
  • Николаевская область — 174 случая;
  • Одесская область — 185 случаев;
  • Полтавская область — 116 случаев;
  • Ровенская область — 164 случая;
  • Сумская область — 85 случаев;
  • Тернопольская область — 96 случаев;
  • Харьковская область — 238 случаев;
  • Херсонская область — 64 случая;
  • Хмельницкая область — 169 случаев;
  • Черкасская область — 126 случаев;
  • Черновицкая область — 169 случаев;
  • Черниговская область — 30 случаев.

Адаптивный карантин

Жесткий карантин (локдаун) в Украине продолжался с 8 по 24 января.

По состоянию на сейчас во всех областях страны было возвращено ограничения оранжевой зоны карантина.

В частности, во время действия адаптивного карантина прекращаются все массовые мероприятия, предусмотривающие скопление более 20 человек, работа фитнес-центров, детских лагерей и тому подобное.

Правительство постановило, что ограничения оранжевой зоны продлятся до 31 марта.

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