По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине обнаружили 1 200 883 случая коронавируса.
За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 3 776 человек, из которых госпитализировали — 2 430.
Выздоровели же за вчера более 14,2 тыс. пациентов, летальных случаев — 145.
За прошедшие сутки было совершено более 47,1 тыс. тестирований.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 965 835;
- летальных случаев — 22 202.
Коронавирус в Украине
- Киев — 437 случаев;
- Винницкая область — 158 случаев;
- Волынская область — 76 случаев;
- Днепропетровская область — 188 случаев;
- Донецкая область — 143 случая;
- Житомирская область — 107 случаев;
- Закарпатская область — 86 случаев;
- Запорожская область — 204 случая;
- Ивано-Франковская область — 167 случаев;
- Киевская область — 276 случаев;
- Кировоградская область — 48 случаев;
- Луганская область — 49 случаев;
- Львовская область — 221 случай;
- Николаевская область — 174 случая;
- Одесская область — 185 случаев;
- Полтавская область — 116 случаев;
- Ровенская область — 164 случая;
- Сумская область — 85 случаев;
- Тернопольская область — 96 случаев;
- Харьковская область — 238 случаев;
- Херсонская область — 64 случая;
- Хмельницкая область — 169 случаев;
- Черкасская область — 126 случаев;
- Черновицкая область — 169 случаев;
- Черниговская область — 30 случаев.
Адаптивный карантин
Жесткий карантин (локдаун) в Украине продолжался с 8 по 24 января.
По состоянию на сейчас во всех областях страны было возвращено ограничения оранжевой зоны карантина.
В частности, во время действия адаптивного карантина прекращаются все массовые мероприятия, предусмотривающие скопление более 20 человек, работа фитнес-центров, детских лагерей и тому подобное.
Правительство постановило, что ограничения оранжевой зоны продлятся до 31 марта.