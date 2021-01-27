По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине обнаружили 1 200 883 случая коронавируса.

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 3 776 человек, из которых госпитализировали — 2 430.

Выздоровели же за вчера более 14,2 тыс. пациентов, летальных случаев — 145.

За прошедшие сутки было совершено более 47,1 тыс. тестирований.

Всего за все время пандемии в Украине:

выздоровели — 965 835;

летальных случаев — 22 202.

Коронавирус в Украине

Киев — 437 случаев;

Винницкая область — 158 случаев;

Волынская область — 76 случаев;

Днепропетровская область — 188 случаев;

Донецкая область — 143 случая;

Житомирская область — 107 случаев;

Закарпатская область — 86 случаев;

Запорожская область — 204 случая;

Ивано-Франковская область — 167 случаев;

Киевская область — 276 случаев;

Кировоградская область — 48 случаев;

Луганская область — 49 случаев;

Львовская область — 221 случай;

Николаевская область — 174 случая;

Одесская область — 185 случаев;

Полтавская область — 116 случаев;

Ровенская область — 164 случая;

Сумская область — 85 случаев;

Тернопольская область — 96 случаев;

Харьковская область — 238 случаев;

Херсонская область — 64 случая;

Хмельницкая область — 169 случаев;

Черкасская область — 126 случаев;

Черновицкая область — 169 случаев;

Черниговская область — 30 случаев.

Адаптивный карантин

Жесткий карантин (локдаун) в Украине продолжался с 8 по 24 января.

По состоянию на сейчас во всех областях страны было возвращено ограничения оранжевой зоны карантина.

В частности, во время действия адаптивного карантина прекращаются все массовые мероприятия, предусмотривающие скопление более 20 человек, работа фитнес-центров, детских лагерей и тому подобное.

Правительство постановило, что ограничения оранжевой зоны продлятся до 31 марта.