В Украине утвердили документы, которые дадут возможность закупать вакцины против коронавируса без лишних законодательных барьеров.
Решение приняли на заседании правительства 27 января.
— Это договора управляемого доступа. Они предоставляют возможность вступать в прямые переговоры с производителями оригинальных инновационных лекарственных средств для их закупок, — говорится в сообщении пресс-службы главы Кабмина Дениса Шмыгаля.
Такой инструмент уже используется в США, Великобритании, Франции, Польши, Италии.
В правительстве рассчитывают на поддержку Радой этих изменений.
Вакцинация в Украине
Денис Шмыгаль также сообщил о том, вакцины от коронавируса каких производителей Украина может получить в рамках инициативы COVAX.
Речь идет о препаратах тех производителей, с которыми представители глобального фонда уже заключили соглашения.
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Источник: Денис Шмыгаль