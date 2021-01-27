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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

В Украине хотят упростить процедуру закупки вакцин против Covid-19

В Украине утвердили документы, которые дадут возможность закупать вакцины против коронавируса без лишних законодательных барьеров.

Вакцинація

Решение приняли на заседании правительства 27 января.

— Это договора управляемого доступа. Они предоставляют возможность вступать в прямые переговоры с производителями оригинальных инновационных лекарственных средств для их закупок, — говорится в сообщении пресс-службы главы Кабмина Дениса Шмыгаля.

Такой инструмент уже используется в США, Великобритании, Франции, Польши, Италии.

В правительстве рассчитывают на поддержку Радой этих изменений.

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Вакцинация в Украине

Денис Шмыгаль также сообщил о том, вакцины от коронавируса каких производителей Украина может получить в рамках инициативы COVAX.

Речь идет о препаратах тех производителей, с которыми представители глобального фонда уже заключили соглашения.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Денис Шмыгаль

Фото: Dreamstime

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