Стоимость международных посылок может вырасти — Рада поддержала законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №4278 и №4279. Один из них предусматривает повышение необлагаемой стоимости международных посылок для физлиц с €100 до €150.

Другой документ предлагает назначить ответственными за уплату налогов с международных почтовых и экспресс-отправлений оператора почтовой связи и экспресс-перевозчика.

Также хотят установить возможность отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

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Кроме того, законопроект предусматривает упрощение декларирования товаров, стоимость которых превышает €150, но не превышает €10 тыс. за счет отказа от декларации Н-16 и подачи дополнительного реестра.

Предлагается, чтобы товары, которые пересылаются для одного получателя-физлица в одном грузе от одного отправителя в международных депешах и экспресс-отправлениях, суммарная фактурная стоимость которых более €150, но не более €10 тыс., декларировались экспресс-перевозчиком/почтовым оператором или гражданином.

С июля 2019 года в Украине для ввоза посылок из-за границы действует правило €100. Если стоимость товаров суммарно превышает €100, то получатель обязан уплатить налог на добавленную стоимость.