В среду, 27 января, Верховная Рада собирается на очередное заседание для решения ряда важных вопросов.

Так, в первом чтении депутаты рассмотрят изменения в законы о Государственной службе и Национальной гвардии.

Также предусмотрено вопрос внесения изменений в Налоговый, Водный и Кодекса гражданской защиты.

Во втором чтении парламентарии будут голосовать за изменения в закон Об Антимонопольном комитете.

Также будут рассматривать некоторые законы относительно их соответствия законодательству Европейского Союза.

Порядок денний Ради на 27 с…

Затем начнется работа депутатов в комитетах.

Закон о референдуме

26 января парламент принял закон о народовластии через всеукраинский референдум. За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов.

Также принятый законопроект определяет виды референдумов. Их могут проводить для утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины и решения вопроса общегосударственного значения.