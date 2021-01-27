В среду, 27 января, Верховная Рада собирается на очередное заседание для решения ряда важных вопросов.
Так, в первом чтении депутаты рассмотрят изменения в законы о Государственной службе и Национальной гвардии.
Также предусмотрено вопрос внесения изменений в Налоговый, Водный и Кодекса гражданской защиты.
Во втором чтении парламентарии будут голосовать за изменения в закон Об Антимонопольном комитете.
Также будут рассматривать некоторые законы относительно их соответствия законодательству Европейского Союза.
Затем начнется работа депутатов в комитетах.
Закон о референдуме
26 января парламент принял закон о народовластии через всеукраинский референдум. За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов.
Также принятый законопроект определяет виды референдумов. Их могут проводить для утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины и решения вопроса общегосударственного значения.