По состоянию на 28 января в мире продолжают действовать ограничительные меры из-за распространения коронавируса. В странах проходит вакцинация против вируса, Украина только готовится к старту иммунизации.

В четверг вирус подтвердили у более 99,8 млн жителей планеты, летальных случаев — более 2,1 млн.

В Украине выявили 1 206 412 случаев болезни.

За время пандемии 22 351 человек скончался.

Новые варианты коронавируса

В мире продолжают фиксировать новые мутации вируса. Хотя, по данным ученых, пока нет информации о том, что они более заразные, однако могут провоцировать осложнения во время противостояния вирусу. Например, такие риски может создавать бразильский вариант вируса.

— Имеющиеся сегодня вакцины могут не работать против него. Кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть коронавирусом, — отметила украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Карантин в Украине и мире

Из-за новых мутаций коронавируса страны ужесточают карантинные меры. Так, в Норвегии хотят закрыть границы для всех, кто не проживает на территории страны. А в Германии анонсировали возможное сокращение количества авиаперелетов.

Также страны готовы мотивировать граждан, чтобы они придерживались мер. Например, правительство Китая собирается платить людям, которые остаются дома и избегают поездок на Новый год.

В Украине до 28 февраля действует адаптивный карантин.

Вакцинация от коронавируса

В мире продолжается процесс вакцинации населения от коронавируса. Украина готовится начать иммунизацию людей в феврале. 28 января в стране утвердили в первом чтении законопроект №4613, который упрощает процесс регистрации лекарственных средств.

Он может ускорить проведение вакцинации населения.

Коронавирус в Украине

В последние два месяца в Украине улучшилась эпидситуация.

За последний день вирус подтвердили еще у 5 529 человек, что гораздо меньше, чем было в ноябре.

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