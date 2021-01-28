По состоянию на 28 января в мире продолжают действовать ограничительные меры из-за распространения коронавируса. В странах проходит вакцинация против вируса, Украина только готовится к старту иммунизации.
В четверг вирус подтвердили у более 99,8 млн жителей планеты, летальных случаев — более 2,1 млн.
В Украине выявили 1 206 412 случаев болезни.
За время пандемии 22 351 человек скончался.
Новые варианты коронавируса
В мире продолжают фиксировать новые мутации вируса. Хотя, по данным ученых, пока нет информации о том, что они более заразные, однако могут провоцировать осложнения во время противостояния вирусу. Например, такие риски может создавать бразильский вариант вируса.
— Имеющиеся сегодня вакцины могут не работать против него. Кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть коронавирусом, — отметила украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Карантин в Украине и мире
Из-за новых мутаций коронавируса страны ужесточают карантинные меры. Так, в Норвегии хотят закрыть границы для всех, кто не проживает на территории страны. А в Германии анонсировали возможное сокращение количества авиаперелетов.
Также страны готовы мотивировать граждан, чтобы они придерживались мер. Например, правительство Китая собирается платить людям, которые остаются дома и избегают поездок на Новый год.
В Украине до 28 февраля действует адаптивный карантин.
Вакцинация от коронавируса
В мире продолжается процесс вакцинации населения от коронавируса. Украина готовится начать иммунизацию людей в феврале. 28 января в стране утвердили в первом чтении законопроект №4613, который упрощает процесс регистрации лекарственных средств.
Он может ускорить проведение вакцинации населения.
Коронавирус в Украине
В последние два месяца в Украине улучшилась эпидситуация.
За последний день вирус подтвердили еще у 5 529 человек, что гораздо меньше, чем было в ноябре.
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