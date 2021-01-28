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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Нардепы предлагают вернуть отдельный тариф на свет до 100 кВт

Народные депутаты Украины рекомендуют Кабмину принять меры по защите населения из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.

Верховна Рада

Проектом постановления №4650 правительству предлагают установить отдельный тариф за потребление электроэнергии до 100 кВт/ч в месяц, а также спецтариф для домов за потребление до 3 тыс. кВт/ч в месяц.

Кроме того, документом рекомендуют ввести государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, снабжение горячей водой, электроэнергию и природный газ.

Также предлагают рассмотреть возможность выплат компенсаций потребителями, который проживают в домах, за объем потребленной электроэнергии до 3 тыс. кВт/ч в месяц.

Проект постановления.

Цены на газ

В Украине установили предельную стоимость газа для населения и ОСМД на уровне 6,99 грн за кубометр.

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Такой стоимость будет с февраля.

Подробнее о ценах на газ в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Фото: Dreamstime

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