Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о новом штамме бразильского коронавируса. Его накануне обнаружили в США.

По словам медика, пока доказательств о том, что этот вид Covid-19 является более заразным, нет. Однако он имеет мутации, которые способны уклоняться от иммунных реакций организма. Вакцины, которые представлены сегодня в мире, могут не справиться с ним.

— Это значит, что имеющиеся на сегодня вакцины могут не работать против него, кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть СOVID-19.

Голубовская напомнила заявление эксперта Всемирной организации здравоохранения, в котором говорится, что вакцинация не спасет от вируса.

Бразильский штамм коронавируса

Первый случай бразильского коронавируса накануне обнаружили в США. Болезнь диагностировали у жителя штата Миннесота — мужчина недавно вернулся из Бразилии.

Ученые определили, что вирус очень заразен, вследствие этого в бразильском городе Манаус выросла заболеваемость населения.

Источник: Ольга Голубовская