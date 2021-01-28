Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о новом штамме бразильского коронавируса. Его накануне обнаружили в США.
По словам медика, пока доказательств о том, что этот вид Covid-19 является более заразным, нет. Однако он имеет мутации, которые способны уклоняться от иммунных реакций организма. Вакцины, которые представлены сегодня в мире, могут не справиться с ним.
— Это значит, что имеющиеся на сегодня вакцины могут не работать против него, кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть СOVID-19.
Голубовская напомнила заявление эксперта Всемирной организации здравоохранения, в котором говорится, что вакцинация не спасет от вируса.
Бразильский штамм коронавируса
Первый случай бразильского коронавируса накануне обнаружили в США. Болезнь диагностировали у жителя штата Миннесота — мужчина недавно вернулся из Бразилии.
Ученые определили, что вирус очень заразен, вследствие этого в бразильском городе Манаус выросла заболеваемость населения.
Источник: Ольга Голубовская