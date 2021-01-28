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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Рано расслабились: Голубовская предостерегла от нового штамма коронавируса из США

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о новом штамме бразильского коронавируса. Его накануне обнаружили в США.

Ольга Голубовська

По словам медика, пока доказательств о том, что этот вид Covid-19 является более заразным, нет. Однако он имеет мутации, которые способны уклоняться от иммунных реакций организма. Вакцины, которые представлены сегодня в мире, могут не справиться с ним.

— Это значит, что имеющиеся на сегодня вакцины могут не работать против него, кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть СOVID-19.

Голубовская напомнила заявление эксперта Всемирной организации здравоохранения, в котором говорится, что вакцинация не спасет от вируса.

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Бразильский штамм коронавируса

Первый случай бразильского коронавируса накануне обнаружили в США. Болезнь диагностировали у жителя штата Миннесота — мужчина недавно вернулся из Бразилии.

Ученые определили, что вирус очень заразен, вследствие этого в бразильском городе Манаус выросла заболеваемость населения.

Источник: Ольга Голубовская

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