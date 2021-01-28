PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Регулятор не будет повышать цены на отопление и горячую воду до конца сезона

Тарифы на централизованное отопление в Украине во время этого отопительного сезона не будут повышать.

Регулятор не будет повышать цены на отопление и горячую воду до конца сезона

Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк.

— Мы договорились, что в этом отопительном сезоне не допустим роста тарифов на централизованное отопление и соответственно горячее водоснабжение. Совместно с НАК Нафтогаз должен быть подписан соответствующий меморандум. Но факт остается фактом: тарифы в этом отопительном сезоне не будут расти, — заверил он.

Читайте
По 6.99 грн и ниже: у кого в феврале газ будет cамым дешевым

Но Валерий Тарасюк добавил, что возможен рост тарифов на холодную воду, потому, что на них влияет себестоимость электроэнергии. Однако регулятор ищет возможности, чтобы рост был незначительным.

На днях газопоставляющая компания Нафтогаз установила цену газа для населения на февраль в размере 6,86 грн за кубический метр.

Для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой, стоимость газа составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за кубический метр, в соответствии с условиями договоров.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка