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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Отмена новой редакции правописания: Кабмин обжалует решение ОАСК

Кабинет министров обжалует решение Окружного административного суда Киева, который отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция украинского правописания.

правопис

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец считает незаконным соответствующее решение ОАСК, поэтому правительство обжалует его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, у Кабмина есть 30 дней.

Новая редакция украинского правописания была опубликована на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года – с тех пор ее рекомендуется применять в устной речи и на письме.

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Решение ОАСК

28 января Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров, которым в 2019 году приняли новую редакцию украинского правописания. Его подала херсонская школьница из-за возможных сложностей с ВНО.

Решение суда может стать основанием для общественной дискуссии относительно того, каковым является нормативный украинский язык и как говорят украинцы. Он добавляет, что решение вступит в силу через месяц со дня его провозглашения, если оно не будет обжаловано.

Источник: Министерство юстиции Украины

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