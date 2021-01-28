Сидячих вирус не берет? Мэр Франковска требует пересмотреть постановление о карантине

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит Кабинет министров отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте, чтобы вернуть его работу к привычному режиму.
— Сидячих вирус не берет? — спрашивает глава города.
По его словам, количество сидячих мест в транспорте абсолютно не покрывает реальной потребности пассажиропотока. Мол, десятки людей вынуждены на остановках ждать своей очереди, чтобы сесть в автобус.
— Вследствие этого часть людей просто вынуждены пользоваться услугами такси либо подсаживаться в попутные машины, или преодолевать необходимое расстояние пешком в мороз, — отметил Марцинкив.
Мэр также отметил, что из-за карантинных ограничений в работе общественного транспорта перевозчики несут убытки, которые никто не компенсирует.
— Сегодня, 28 января, на сессии я обратился к центральной власти об отмене ограничения на перевозку пассажиров с требованием пересмотреть Постановление для обеспечения работы пассажирского транспорта в обычном режиме, — добавил мэр.
Какие ограничения действуют в Украине
С 25 января в Украине перестали действовать усиленные карантинные ограничения, однако до конца февраля вся страна перешла в оранжевую зону карантина.
К этому времени в стране запрещено:
- находиться в общественных местах без защитных масок;
- проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек;
- планово госпитализировать пациентов;
- работать спортзалам и фитнес-центрам, если в них находится более одного человека на 20 кв. м;
- перевозить в общественном транспорте больше людей, чем есть сидячих мест.
Вакцинация в Украине
Пока в мире активно идет процесс вакцинации против коронавируса, Украина только готовится получить первые партии вещества. Они должны поступить в страну в феврале.
Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Руслан Марцинкив