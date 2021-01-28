В результате ухудшения погодных условий в четырех областях Украины обесточены 143 населенных пункта. Отключение электроэнергии произошло в четырех областях.

Какие регионы остались без света

Черкасская область — 10 населенных пунктов;

Одесская область — 113 населенных пунктов;

Запорожская область — 1 населенный пункт;

Кировоградская область — 19 населенных пунктов.

Сейчас на местах для восстановления электроснабжения работают бригады облэнерго.

По состоянию на 7 утра в Одессе выпало 20-25 см снега, в Кировоградской области до 10 см, на Полтавщине 2 см, а в Черкасской области снежный покров до 14 см. На Сумщине идет дождь.

Какой будет погода 28 января

28 января в Украине пройдут дожди и снега. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра — 7-12 м. Температура воздуха в разных регионах составит от -3 до +6,

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