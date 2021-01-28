Согласно данным Национального банка Украины, курс евро по состоянию на 27 января подешевел, при этом доллар наоборот подорожал.

Так, курс доллара сейчас составляет 28,17 грн— это на две копейки больше, чем за предыдущий день. Стоимость евро подешевела на 7 копеек и составила 34,12 грн.

Курс валют НБУ на 28 января

$1 — 28,17 грн;

€1 — 34,12 грн;

1 польский злотый — 7,5 грн;

10 российских рублей — 3,71 грн.

Прогнозы по курсу доллара на 2021 год

По мнению экспертов, в 2021 году гривня может укрепиться. Министерство экономики Украины прогнозирует, что в 2021 году средняя стоимость доллара составит 28,12 грн.

Представители Oxford Economics считают иначе, по их данным, среднегодовой курс доллара составит 28,4 грн.

Подробнее о курсе доллара в 2021 году читайте в материале Фактов ICTV.