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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

По инициативе Украины: Тихановская присоединится к встрече Люблинского треугольника

29 января пройдет первое заседание Люблинского треугольника с участием министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

По инициативе Украины: Тихановская присоединится к встрече Люблинского треугольника

Главы ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе и обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году.

Также в части обсуждения ситуации в Беларуси по инициативе украинской стороны в заседании примет участие приглашенная гостья — лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

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После встречи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет онлайн-брифинг, где расскажет об итогах Люблинского треугольника и о других актуальных вопросах внешней политики Украины.

О создании Люблинского треугольника Украина, Польша и Литва объявили в июле 2020 года.

В рамках Люблинского треугольника министры будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий, и при участии выбранных партнеров.

Люблинский треугольник позволит теснее контактировать с Европой.

Источник: МИД

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