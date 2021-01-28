29 января пройдет первое заседание Люблинского треугольника с участием министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.
Главы ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе и обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году.
Также в части обсуждения ситуации в Беларуси по инициативе украинской стороны в заседании примет участие приглашенная гостья — лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
После встречи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет онлайн-брифинг, где расскажет об итогах Люблинского треугольника и о других актуальных вопросах внешней политики Украины.
О создании Люблинского треугольника Украина, Польша и Литва объявили в июле 2020 года.
В рамках Люблинского треугольника министры будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий, и при участии выбранных партнеров.
Люблинский треугольник позволит теснее контактировать с Европой.