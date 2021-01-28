28 января в Раде состоится пленарное заседание, где нардепы рассмотрят ряд важных законопроектов. В частности, закон про СБУ, парламентскую службу и судоустройство.

В первом чтении рассмотрят:

внесения изменений в закон о порядке исчисления созывов представительных органов местного самоуправления;

внесения изменений в некоторые законы Украины относительно статуса национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом;

внесения изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине;

внесения изменений в закон о Службе безопасности Украины относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности;

внесения изменений в закон о судоустройстве и статусе судей и Закона о Высшем совете правосудия в отношении завершения конкурсных процедур на занятие должностей;

внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части обеспечения реализации функций прокуратуры;

внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за нарушение порядка удаление зеленых насаждений;

внесения изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации;

внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля;

внесения изменений в Декрет Кабинета Министров Украины о государственной пошлине;

внесения изменений в закон об аграрных расписки и некоторые другие законодательные акты Украины относительно функционирования и обращения аграрных расписок;

проект закона о предотвращении, уменьшение и контроле промышленного загрязнения;

внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования;

внесения изменений в закон о третейских судах;

внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования;

внесения изменений в статью 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия;

проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Второе чтение:

проект закона о Бюро экономической безопасности Украины;

внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно единой правовой судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости;

проект закона о ветеринарной медицине и благополучия животных;

внесения изменений в некоторые законы Украины о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины;

внесения изменений в статью 18-7 закона о государственной помощи семьям с детьми по повышению размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями;

проект постановления о чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Порядок денний засідання Ради 28 січня

Кнопкодавство у Раді

Для боротьби з кнопкодавством у Верховній Раді створять кілька механізмів.

Зокрема, у залі вже відключили всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися. Також опрацьовують механізм, який дозволить голосувати депутату тільки зі свого місця.

У грудні 2019 року Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Відтоді за порушення нардепів можуть штрафуватимуть на 3-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. – 85 тис. грн).