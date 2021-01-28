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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция 28 января

Заседание Верховной Рады состоится 28 января. Традиционно оно начнется в 10.00. В четверг народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтении. В частности, закон о СБУ, парламентской службе и судоустройстве.

Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция 28 января

Во втором чтение среди других законопроектов депутаты рассмотрят проект постановления о чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны и проект закона о Бюро экономической безопасности Украины.

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Рада приняла президентский закон о референдуме

Закон о референдуме

26 января парламент принял закон о народовластии через всеукраинский референдум. За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов.

Также принятый законопроект определяет виды референдумов. Их могут проводить для утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины и решения вопроса общегосударственного значения.

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