Заседание Верховной Рады состоится 28 января. Традиционно оно начнется в 10.00. В четверг народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтении. В частности, закон о СБУ, парламентской службе и судоустройстве.

Во втором чтение среди других законопроектов депутаты рассмотрят проект постановления о чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны и проект закона о Бюро экономической безопасности Украины.

Читайте Рада приняла президентский закон о референдуме

Закон о референдуме

26 января парламент принял закон о народовластии через всеукраинский референдум. За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов.

Также принятый законопроект определяет виды референдумов. Их могут проводить для утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины и решения вопроса общегосударственного значения.