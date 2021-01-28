Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против РФ — список засекречен

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций в отношении России.

Соответствующий указ № 564-27т был опубликован на сайте Офиса президента.

К слову, санкционные меры будут примениться как к юридическим лицам, так и к физическим.

Контроль за выполнением решения СНБО возложили на секретаря Алексея Данилова.

В тексте указа не указан санкционный список. Кроме того, третий пункт указа и вовсе засекречен.

Решение правительство относительно санкций

27 января Кабинет министров на заседании одобрил введение санкций в отношении 13 российских авиакомпаний. Им полностью запретят полеты над Украиной сроком на три года.

Под санкциями подразумевается полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.