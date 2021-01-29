В 2021 году 30 выпускников, которые сдадут ВНО по четырем предметам на 790 баллов и более, получат по 100 тыс. грн премии от Верховной Рады Украины.

За это постановление 29 января проголосовало 312 народных депутатов.

На поощрение от парламента смогут рассчитывать те участники ВНО, которые из 790 обязательных баллов получат 200 хотя бы за один предмет.

Если 790 баллов и более будет у 30 абитуриентов или даже меньше, то премии выплатят всем.

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Если на премию будут претендовать более 30 человек, то по 100 тыс. грн получат только те, чей итоговый результат хотя бы на один балл превысит показатели 31-го участника.

Премия Верховной Рады Украины для лучших участников ВНО будет выплачиваться ежегодно.

Регистрация на ВНО 2021

С 1 февраля до 5 марта в Украине будет проходить регистрация на ВНО-2021.

Приглашения-пропуски на ВНО все зарегистрированные пользователи cмогут загрузить со своих информационных страниц до 30 апреля.

Участие в ВНО бесплатное, но каждый участник может выбрать не более пяти предметов.

Ознакомиться с графиком основной сессии ВНО-2021 можно в материале Фактов ICTV.