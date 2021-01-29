По состоянию на утро 29 января в Украине зафиксировано 1 211 593 случая коронавирусной болезни, за сутки их количество увеличилось еще на 5 181 человека.

В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 1 916 человек;

летальных случаев — 128;

выздоровели — 11 310 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 44 143 (в том числе методом ПЦР — 24 769, методом ИФА — 19 374).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 361 случай;

Винницкая область — 282 случая;

Волынская область — 159 случаев;

Днепропетровская область — 259 случаев;

Донецкая область — 193 случая;

Житомирская область — 167 случаев;

Закарпатская область — 137 случаев;

Запорожская область — 232 случая;

Ивано-Франковская область — 356 случаев;

Киевская область — 326 случаев;

Кировоградская область — 27 случаев;

Луганская область — 40 случаев;

Львовская область — 440 случаев;

Николаевская область — 207 случаев;

Одесская область — 260 случаев;

Полтавская область — 218 случаев;

Ровенская область — 209 случаев;

Сумская область — 123 случая;

Тернопольская область — 179 случаев;

Харьковская область — 248 случаев;

Херсонская область — 70 случаев;

Хмельницкая область — 147 случаев;

Черкасская область — 131 случай;

Черновицкая область — 258 случаев;

Черниговская область — 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус 28 января

Для сравнения, по состоянию на утро четверга, 28 января, в Украине обнаружили 1 206 412 случаев коронавируса. За сутки Covid-19 в Украине подтвердили у 5 529 человек.

За минувшие сутки выздоровели более 11,9 тыс. пациентов, летальных случаев — 149.