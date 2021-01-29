PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Выздоровели уже более миллиона человек: статистика Covid-19 в Украине

По состоянию на утро 29 января в Украине зафиксировано 1 211 593 случая коронавирусной болезни, за сутки их количество увеличилось еще на 5 181 человека.

коронавірус, карантин, маска

В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 1 916 человек;
  • летальных случаев — 128;
  • выздоровели — 11 310 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 44 143 (в том числе методом ПЦР — 24 769, методом ИФА — 19 374).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Читайте
В Украине могут снова ввести "разноцветный" адаптивный карантин

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 361 случай;
  • Винницкая область — 282 случая;
  • Волынская область — 159 случаев;
  • Днепропетровская область — 259 случаев;
  • Донецкая область — 193 случая;
  • Житомирская область — 167 случаев;
  • Закарпатская область — 137 случаев;
  • Запорожская область — 232 случая;
  • Ивано-Франковская область — 356 случаев;
  • Киевская область — 326 случаев;
  • Кировоградская область — 27 случаев;
  • Луганская область — 40 случаев;
  • Львовская область — 440 случаев;
  • Николаевская область — 207 случаев;
  • Одесская область — 260 случаев;
  • Полтавская область — 218 случаев;
  • Ровенская область — 209 случаев;
  • Сумская область — 123 случая;
  • Тернопольская область — 179 случаев;
  • Харьковская область — 248 случаев;
  • Херсонская область — 70 случаев;
  • Хмельницкая область — 147 случаев;
  • Черкасская область — 131 случай;
  • Черновицкая область — 258 случаев;
  • Черниговская область — 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус 28 января

Для сравнения, по состоянию на утро четверга, 28 января, в Украине обнаружили 1 206 412 случаев коронавируса. За сутки Covid-19 в Украине подтвердили у 5 529 человек.

За минувшие сутки выздоровели более 11,9 тыс. пациентов, летальных случаев — 149.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка