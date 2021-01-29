Курс валют НБУ на 29 января 2021 в Украине

Национальный банк Украины установило официальный курс валют на пятницу, 29 января.

Регулятор установил курс доллара 28,19 грн/$, что на 3 копейки больше, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Курс евро установлен на уровне 34,10 грн/€, что на 2 копейки выше днем ранее.

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Курс валют в Украине от НБУ на 29.01:

$1 — 28,1929 грн;

€1 — 34,1035 грн;

1 польский злотый — 7,4983 грн;

10 российских рублей — 3,6888 грн.

Экономический прогноз 2021 для Украины

Вероятный экономический прогноз 2021 для Украины дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он убежден, что прогнозируемый рост украинской экономики в новом году должен составить не менее 5%.

Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер обьяснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.