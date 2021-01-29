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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Ипотека под 7%: Зеленский рассказал, когда украинцы смогут ею воспользоваться

Уже в 2021 году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7%.

соціальне житло

Об этом во время видеообращения 29 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Состоялся запуск доступной для украинцев ипотеки — 7%. Я считаю, что это большая победа, — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, этим нововведением сможет воспользоваться не только молодежь, но и любой гражданин страны.

Удешевление ипотеки в Украине

27 января 2021 года Кабинет министров Украины утвердил постановление, которое предусматривает удешевление ипотечных кредитов.

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Отныне Фонд будет компенсировать процентную ставку до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам. На компенсацию могут рассчитывать те, кто брал ипотеку в гривне в уполномоченном банке.

Подробнее об удешевлении ипотеки в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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